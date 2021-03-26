Никита Джигурда: «Я — самый адекватный в шоу-бизнесе!»

Никита Джигурда вызвал на поединок Чака Норриса и Арнольда Шварценеггера. Народный артист Чеченской Республики и заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР заявил, что «порвёт» всех. Накануне юбилея Джигурда признался, что не чувствует собственного возраста и готов продолжать эпатировать публику. К тому же, утверждает он, за это платят «хорошие деньги». При этом актёр называет себя самым адекватным человеком в российском шоу-бизнесе. О секретах перевоплощения из серьёзного артиста в медийного фрика и обратно Джигурда рассказал NEWS.ru. Все подробности — в видео.