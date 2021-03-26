Никита Джигурда: «Я — самый адекватный в шоу-бизнесе!»

Источник вечных споров и угроза традиционным ценностям или классное шоу и трамплин для талантливых артистов? Песенный конкурс «Евровидение» уже много лет вызывает в России весьма противоречивые оценки. Его обвиняют в излишней политизированности, напускной скандальности и несовершенстве системы голосования. Тем не менее национальный отбор на Евровидение каждый раз превращается в целое событие, и этот год тоже не стал исключением. Подробности — в материале NEWS.ru.