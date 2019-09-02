https://static.news.ru/photo/a3c681ec-ce04-11e9-82b8-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетов и Тимати Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Беременная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова практически всё лето провела у океана, а сейчас вернулась в Москву. Модель поделилась с подписчиками в Instagram , что в ближайшее время не планирует никаких поездок.

Решетова рассказала, что, несмотря на слухи о родах в США, рожать она собирается в России. По её словам, «другие варианты даже не рассматривались».

Как я и говорила, роды будут в России, другой вариант даже не рассматривался. Поэтому «режим ждуна» активирован и больше никаких поездок у меня в ближайшее время не будет, — поделилась Решетова.

Невеста рэпера сейчас находится на восьмом месяце беременности. Модель отметила, что их малыш должен появиться на свет с 24 сентября до 22 октября.

Ранее News.ru писал, что бывшая невеста Тимати Алёна Шишкова раскрыла пол будущего ребёнка рэпера от модели. По её словам, у пары должен родиться мальчик.