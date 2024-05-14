Невеста Харламова: кто она, когда поженятся, что за скандал с Гузеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов

7 мая юморист Гарик Харламов намекнул, что скоро пойдет под венец, а уже на этой неделе его мама рассказала, что снова находится в статусе свекрови. Что известно об избраннице шоумена, кода они поженятся, при чем здесь Лариса Гузеева?

Почему это последняя свадьба Харламова

7 мая Харламов в своих социальных сетях опубликовал короткое видео с актрисой Катериной Ковальчук. Юморист акцентировал внимание зрителей на правой руке спутницы. На безымянном пальце девушки подписчики увидели кольцо с большим камнем.

«Тили-тили-тесто», — подписал ролик артист.

На видео заметно, что пара едет куда-то на автомобиле. В момент, когда Харламов показал в объектив кольцо, Ковальчук широко улыбнулась и засмеялась. На протяжении всего видео на фоне играла романтичная песня Love Story в исполнении британской певицы Ширли Бэсси.

11 мая Харламов рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора. Шоумен добавил, что свадьба с актрисой будет последней в его жизни.

«Да, я сделал предложение своей Катюхе. Там ничего такого: скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался, пока она скажет „да“. Потом она помогла мне встать. <...> Когда я встал, я понял, что больше никогда вставать на колено не буду в этой жизни. И вообще счастье любит тишину», — сказал Харламов в шоу «Кстати» на VK.

Юморист отметил, что, увидев кольцо, Ковальчук расплакалась. По его словам, это был одновременно смешной и трогательный момент.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Катерина Ковальчук

«У Кати была смена: она сейчас снимается в кино вместе с Никитой Кологривым. Она сильно устала, у нее потекла тушь по лицу. <...> Я встал на колено и говорю: „Екатерина, согласитесь ли вы выйти замуж за Игоря Харламова?“ И она расплакалась. Это было очень мило, у нас даже есть домашнее видео», — поделился подробностями Харламов.

Пара намерена несколько месяцев обсуждать организацию предстоящей свадьбы. Харламов пообещал спеть на церемонии со своей группой «Купание обезьяны в теплой воде».

13 мая мать комика Наталья Игоревна опубликовала короткое видео с праздника и заявила, что снова находится в статусе свекрови.

«Я снова в статусе свекрови!» — написала она.

Пользователи под ее постом писали поздравления и гадали, где было сделано видео. Некоторые из них предположили, что пара уже сыграла свадьбу, однако эта информация пока не получала подтверждения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Гузеева и Гарик Харламов

Кому Гузеева готова сломать руку за Харламова

После новостей о помолвке звезд в СМИ распространилась информация, что Харламов сделал предложение Ковальчук под давлением матери. Сам шоумен назвал эти сообщения «лютой чушью». В своем Telegram-канале юморист заявил, что подобные заявления следует расценивать как клевету и распространение заведомо ложной информации.

«Обожаю. Какая лютая чушь. Вот как они это делают?» — возмутился Харламов.

Шоумен также высмеял источник этих слухов — в статьях утверждалось, что артист сам признался в произошедшем во время участия в передаче «Ты не поверишь» на НТВ. Харламов подчеркнул, что единственным интервью, где он рассказал о своей личной жизни, стало шоу «Кстати» с ведущими Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. В завершение он пошутил, что написал этот пост под давлением матери.

После этого телеведущая и актриса Лариса Гузеева предложила Харламову сломать руку автору клеветнической заметки. Звезда оставила комментарий под постом коллеги.

«Ну хочешь, я этой писаке руку сломаю?» — предложила Гузеева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гарик Харламов

Что известно о невесте Харламова

Избраннице юмориста в прошлом году исполнилось 30 лет. Актриса — единокровная сестра Анны Ковальчук, заслуженной артистки России, звезды сериалов «Мастер и Маргарита» и «Тайны следствия».

В 2021 году актриса впервые официально вышла в свет с Харламовым, тем самым подтвердив их романтические отношения. Артисты вместе работали в комедийном проекте «Гусар», где шоумен исполнял главную роль.

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