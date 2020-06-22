Нетиевский назвал «продавцом оружия» руководителя «Уральских пельменей»

https://static.news.ru/photo/b7dc5c22-b451-11ea-a64b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ural_pelmeny/instagram.com

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский в разговоре с журналистами высказался по поводу работы действующего руководителя шоу Евгения Орлова. Он назвал своего бывшего сотрудника «продавцом оружия», при котором коллектив не смог создать ничего нового.

По словам Нетиевского, Орлов хорош только в разрушении и чёрном пиаре. Шоумен не исключил возможности своего возвращения в проект, но только при условии, что им не будет руководить нынешний директор.

Пока «Пельменями» руководит «продавец оружия» — мира может не случиться. Орлов хорош в разрушении, в чёрном пиаре, но при нём коллектив не создал ничего нового, о чём я предупреждал ребят, — цитирует Нетиевского Teleprogramma.pro.

Шоумен подчеркнул, что рано или поздно мир должен наступить. Он выразил надежду на то, что «случайные люди, присосавшиеся к шоу», в определённый момент покинут проект. И тогда, как сказал Нетиевский, «война» закончится.

Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. При нём одноимённая команда КВН трансформировалась в телепроект и стала очень популярной.

После творческого разрыва у шоумена с бывшими коллегами идут постоянные судебные тяжбы, связанные с правами на интеллектуальную собственность и с борьбой за деньги. Участники «Уральских пельменей» заявляют, что Нетиевский в своё время пытался «присвоить лишнего», а нынешний директор шоу Евгений Орлов обвинил предшественника в присвоении около 250 млн рублей, которые тот якобы не разделил с другими артистами шоу.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший руководитель «Пельменей» не жалеет об уходе из популярного юмористического проекта. По его словам, ему гораздо интереснее заниматься реализацией новых проектов, на которые раньше не хватало времени.