«Некрасиво»: поклонники раскритиковали Шепелева за поздравление сыну

https://static.news.ru/photo/e2ec637e-97a1-11eb-931a-96000091f725_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Телеведущий Дмитрий Шепелев поздравил своего сына от Жанны Фриске с восьмилетием. Однако не все поклонники оценили трогательный пост отца.

В своём Instagram он опубликовал совместную фотографию с Платоном и отметил, что именно в этот день восемь лет назад через после рождения врачи попросили сопроводить сына на осмотр.

И я хорошо запомнил, что каждое прикосновение к нему постороннего человека вызывало у меня просто животный рефлекс, инстинктивное желание защитить, — поделился Шепелев.

По его словам, со временем это чувство трансформируется, однако всё равно остаётся в основе своей неизменным до конца жизни.

Сыну сегодня восемь! Мы больше, чем отец и сын. Больше, чем друзья. И знать это — огромное счастье. Я очень горжусь его талантами, его успехами и уважаю за характер. С Днём Рождения! Папа рядом, — написал телеведущий.

Большинство подписчиков присоединилось к поздравлению, однако нашлись и те, кто остался недоволен постом. Основная претензия касается того, что Шепелев никак не упомянул свою бывшую возлюбленную и мать Платона Жанну Фриске.

Поздравляю вас с Платоном, всего наилучшего! Но про роль мамы в такой день замалчивать некрасиво... Хотя уверена, что на мнение других вам всё равно. В любом случае будьте здоровы и счастливы, — написала одна из поклонниц.

Также многие подписчики отметили, что мама мальчика тоже рядом с ним «смотрит с небес и гордится».

Как писал NEWS.ru, ранее Шепелев поделился редким фото, на котором запечатлён с сыном и падчерицей. Они сидели на «банане».