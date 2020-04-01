«Не знаю, как выжить»: Гоша Куценко попросил миллион рублей с поклонника

https://static.news.ru/photo/607b36e6-7447-11ea-95c0-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр и певец Гоша Куценко рассказал, как живёт во время пандемии коронавируса. Популярный артист испытал шок, когда узнал, что у него отменились 25 спектаклей, и ищет способы заработать деньги.

В эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» он заметил, что несмотря на отсутствие работы, с удовольствием проводит время с семьёй.

По словам Куценко, он совсем разучился лежать на одном месте и старается найти источники дохода не выходя из дома.

Он понимает, что карантин может затянуться и концерты пройдут еще нескоро.

Для этого актёр и певец придумал проводить онлайн-концерты. Зрителям же предлагается перечислять деньги артистам на чай. Куценко также старается привлечь спонсоров.

Один человек спросил, можно ли со мной спеть за деньги. Я сказал можно, но за миллион рублей. Мне отказали. Теперь вот жалею. Надо было поменьше спрашивать, — заявил Куценко.

Актёр признался, что на самом деле ощутил сильный удар по своему бюджету из-за сложившейся ситуации. Дело в том, что он заплатил все налоги как раз перед началом карантинных мер из-за COVID-19.

Сейчас не знаю, как выжить. На мне столько висит: работники, друзья. Хочу поскорее начать работать, — пожаловался Куценко.

Он также отметил, что всё случившееся показало, что он совсем не бизнесмен.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер российской группы Little Big Илья Прусикин, известный как Ильич, запустил конкурс «Карантиновидение». Он предложил поклонникам придумать песню и снять минутный клип.