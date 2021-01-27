«Не мужик»: Долина резко высказалась в адрес последней любви Началовой

https://static.news.ru/photo/ee710162-610c-11eb-ab25-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Друзья и близкие обвинили последнюю любовь Юлии Началовой — хоккеиста Александра Фролова — в корысти и чёрствости. К тому же спортсмен изменил певице с её подругой и женой своего лучшего друга.

Неверного возлюбленного Началова застала в постели с соперницей, после чего они расстались, а Фролов выставил артистке миллионный счёт.

Он только за походы в ресторан потребовал с Юли миллион долларов. Сметы, конечно, никакой не было, но в счёт также были включены алименты на его дочь, две машины, купленные его папе и маме, на которых Началовы никогда не ездили, — рассказала директор Началовой Анна Исаева в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале .

Ради Фролова Началова могла сорвать выступления и лететь к нему в Америку. На тот момент она уже серьёзно болела и лечилась, но, превозмогая боль, старалась угождать другу, посещая с ним вечеринки.

Несмотря на такую преданность, Фролов потребовал с певицы при расставании не только деньги, но и половину квартиры, которую подарил бывшей жене и дочери футболист Евгений Алдонин. Началова только перед смертью осознала, что происходит. Она позвонила своему директору и попросила, чтобы та всеми способами отвоевала квартиру для дочери, подняла шумиху в прессе и на ток-шоу. Исаевой требовалось сказать, что это хоккеист бросил Началову, а часть квартиры она отписала ему, будучи в беспамятстве от лекарств.

Я не понимаю, как мужчина может докатиться до того, чтобы требовать деньги за походы в ресторан, за совместных отдых, организованные концерты. Для меня он не мужчина! — резко высказалась в адрес Фролова Лариса Долина, приглашённая на ток-шоу как крёстная дочери Началовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администратор Юлии Началовой Владимир Белов рассказал о мистическом совпадении в выборе певицей последней песни. Пока Юлия лежала в больнице, Белов предложил ей для будущего концерта на выбор восемь песен.