Стало известно, кто станет ведущей «Новой Фабрики звезд» Регина Тодоренко станет ведущей «Новой Фабрики звезд»

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Регина Тодоренко

33-летняя украинская блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что станет ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ, пишет The Voice. Певица назвала этот проект культовым, отметив, что ее творческий путь начался именно с «Фабрики звезд». Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей этого телепроекта.

Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре. Для меня, конечно же, это шоу основополагающее. И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась! — цитирует слова телеведущей издание.

Наставниками телепроекта станут певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Телеведущая отметила, что уважает обоих музыкантов. При этом она призналась, что влюблена в творчество лидера группы «Руки Вверх!».

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал одними из самых успешных участников всех сезонов шоу «Фабрика звезд» Юлию Савичеву, Наталью Подольскую, Дмитрия Колдуна и Полину Гагарину. Он объяснил, что именно перечисленные исполнители получили право, в том числе благодаря проекту, представить Россию или Белоруссию (Колдун) на Евровидении.