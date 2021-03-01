Названа предварительная причина смерти бывшей участницы Little Big

https://static.news.ru/photo/03c4ede8-7a7c-11eb-8ab1-96000091f725_660.jpg Анна Кастельянос Фото: instagram.com/annakast

Предварительной причиной смерти бывшей участницы панк-рейв-группы Little Big Анны Кастельянос, которую обнаружили мёртвой в квартире на территории Санкт-Петербурга, является сердечная недостаточность. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на источник.

Тело Кастельянос в квартире на Рыбацком проспекте обнаружил волонтёр. К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов уже подтвердили, что смерть 39-летней женщины не была насильственной. Известно, что у бывшей вокалистки петербургской панк-рейв-группы была третья группа инвалидности — она с детства болела ахондроплазией.

По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность, — передаёт телеканал РЕН ТВ.

Кастельянос стала знаменитой благодаря Little Big. Она снялась в скандальном клипе Every day I’m drinking. Однако Анна решила покинуть коллектив, так как она работала воспитателем в саду. Родители малышей были недовольны таким поведением воспитательницы.

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