Наташа Королёва впервые заговорила после скандала с изменой мужа

https://static.news.ru/photo/d9209370-fd40-11ea-b665-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наташа Королёва впервые после скандала с изменой мужа вышла на связь с поклонниками. Она рассказала, как борется со стрессом и где находит утешение.

Забыться и абстрагироваться от проблем ей помогает подруга — адвокат Ида Достман, которая всегда не прочь выпить. Так, судя по ролику, размещённому в сторис Instagram, подружки неплохо посидели в ресторане в центре Москвы.

Обращаясь к подписчикам, Королёва было затянула песню о дружбе, но затем оборвала её и заявила, что только с друзьями, мол, можно «посидеть, бухнуть» и поговорить обо всём, что происходит.

Кроме алкоголя и подруги Королёвой помогает справиться со стрессом сладкое. Вместе с Достман она заказала роскошный десерт «Анна Павлова».

Лучшая диета от любого стресса. Сожрать побольше сладкого, вкусного десерта. От любого стресса, неприятностей и трэша нашей жизни, — повеселела Королёва.

Певица сейчас переживает непростую ситуацию. История с кражей драгоценностей из её дома в отсутствие артистки обернулась неприятным скандалом, вылившимся в итоге в весть об измене Тарзана, его ничего не стесняющейся любовнице, слухах о её беременности и прочем, что сделало некогда привлекательную пару фигурантами самых грязных сплетен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что любовная связь Анастасии Шульженко и Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан, длилась полтора года. Актриса утверждала, что просто наслаждалась романом со стриптизёром и не строила планов на будущее вместе с ним, однако всё изменилось, когда она получила положительный тест на беременность.