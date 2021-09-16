Наташа Королёва раскрыла секрет, как не набрать вес в отпуске

Для того, чтобы сохранить форму во время отпуска, 48-летняя певица Наташа Королёва советует своим поклонникам кататься на водных горках. Об этом пишет издание «ФедералПресс» со ссылкой на страницу звезды в соцсети.

Как рассказала артистка, в настоящее время она отдыхает в Турции и боится, что из-за услуги «всё включено» она может набрать лишние килограммы.

All inclusive — это всегда лишние кг! А в нашем отеле кормят очень вкусно, поэтому спасаю фигуру в аквазоне! — написала Королёва.

По данным издания, певица и её муж Сергей Глушко решили «продлить лето» и улетели на отдых в Турцию. Для отпуска они выбрали пятизвёздочный отель в Анталии.

В браке знаменитости состоят уже около 18 лет. Однако исполнительница до сих пор не может забыть чувства, которые пережила в прошлом году, когда муж изменил ей.

Когда Глушко засняли в компании другой девушки, Королёва не стала отрицать догадки поклонников, которые были уверены, что Тарзан изменял супруге. Певица встала на сторону мужа и даже обвинила соперницу и её подругу в краже драгоценностей.