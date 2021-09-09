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«Меня сломали»: Наташа Королёва вспомнила об измене Тарзана

15:05, 09 сентября 2021
«Меня сломали»: Наташа Королёва вспомнила об измене Тарзана Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com
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Эстрадная певица Наташа Королёва и её супруг Сергей Глушко — стриптизёр, выступающий под псевдонимом Тарзан — в браке уже около 18 лет. Однако исполнительница до сих пор не может забыть чувства, которые пережила в прошлом году, когда муж изменил ей. В программе «Секрет на миллион» на НТВ знаменитость поделилась переживаниями с поклонниками.

Я всегда считала себя очень сильным человеком, устойчивым ко всем жизненным бурям. Но вот здесь меня сломали, — призналась певица.

Когда Глушко засняли в компании другой девушки, Королёва не стала отрицать догадки поклонников, которые были уверены, что Тарзан изменял супруге. Певица встала на сторону мужа и даже обвинила соперницу и её подругу в краже драгоценностей.

Обвинения в краже имущества и съёмке порнографии предъявили певице Милане Миломановой — она является подругой актрисы Анастасии Шульженко, с которой, как сообщалось, и изменил Тарзан.

Миломанова утверждала, что ничего не крала и была лишь свидетелем и «оператором» съёмки. Она объяснила, что в тот день, когда Тарзан переспал с Шульженко, он пригласил их к себе домой. Милана снимала, как культурист изменял жене, но ничего не крала.

Ранее сообщалось, что Королёва удивила поклонников похудевшей фигурой на «Премии МУЗ-ТВ». Певица появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье — она сумела похудеть на шесть килограммов.

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