https://static.news.ru/photo/9d458802-46b5-11ea-becd-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: АГН «Москва»

Российская певица Наташа Королёва опубликовала провокационное фото в своём Instagram. Поклонники оценили роскошное декольте звезды.

46-летняя артистка предстала в белом сарафане. Её плечи открыты, а грудь прикрывают чёрные локоны. Светская львица предпочла дополнить свой образ серёжками.

Под фотографией супруга Тарзана написала отрывок из стихотворения Тараса Шевченко.

Думи мої думи ,горе мені з вами! (Думы мои, думы. Горюшко мне с вами! — NEWS.ru), — написала Королёва под своим постом.

В ответ интернет-пользователи восхитились внешнем видом их кумира. По их мнению, у Королёвой отличная фигура и красивое лицо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка РФ Наташа Королёва показала, как весело встретила Новый год на даче в подмосковном Крекшино. Она исполнила задорную песенку про деда Мороза в паре с Владимиром Винокуром.