https://static.news.ru/photo/ec438b38-504d-11ea-907f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Штурм Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Наталья Штурм рассказала о школьном романе с будущим миллиардером Романом Абрамовичем. С будущим олигархом певица училась в параллельных классах в школе № 232 в Москве.

Наталья не замечала Абрамовича как объект влюблённости, но дружила с ним, потому что он хорошо разбирался в математике.

Мы же были в театральном классе, элита, а он учился в обычном. Поэтому я не то чтобы его не замечала, но и не воспринимала, — рассказала звезда 90-х в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

Штурм добавила, что одноклассники частенько ездили к дяде Абрамовича, где была свободна квартира, покупали бутылку вина и весело проводили время. Сам Абрамович не не пил, был образцом для подражания и слыл очень правильным. Он был неравнодушен к певице и старался приобнять её, проявить другие знаки внимания. Но Штурм не реагировала на это.

После окончания школы её портрет вместе с фотографиями других известных учеников школы висел на доске почёта. Но когда учебное заведение стал опекать Абрамович, фото Штурм убрали, опасаясь, что не добившийся девушки миллиардер как-нибудь «не так» воспримет соседство на доске почёта, считает Штурм.

Всё решают деньги. А он сделал для школы намного больше, чем я. Например, оборудовал компьютерный класс, — сделала вывод певица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный продюсер Андрей Разин заявил, что в смерти Евгения Осина может быть виновна певица Наталья Штурм. По его словам, музыкант сам утверждал, что исполнительница его отравила.