Наталья Подольская показала первые успехи младшего сына

https://static.news.ru/photo/e2f2f362-7846-11eb-9657-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

В октябре у музыкальной четы Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился сын Ваня. На днях малышу исполнилось четыре месяца.

На своей странице в сторис Instagram артистка опубликовала трогательное видео первых попыток малыша самостоятельно перевернуться на животик.

Вань, ты куда ползёшь? — спросила она своего кроху.

instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже десять лет. У пары также растёт пятилетний сын Артемий.

Ранее супруги в Instagram рассказали, что продали старую квартиру и купили новую — на Кутузовском проспекте, потому что после появления второго ребёнка им нужно больше места.

Наталья рассказала, что жилой комплекс расположен рядом с природным заповедником «Долина реки Сетунь», там есть сады, школы, а также двор без машин и парковка. А главное, продолжила мама двоих детей, — пятиметровые потолки. Звезда заметила, что если и «расширяться, то по всем направлениям», и пожелала подписчикам найти «гнёздышко своей мечты».

В Интернете увидели в покупке квартиры лицемерие. По мнению пользователей, нелогично вести речь о расширении, живя в огромном доме. Другие начали считать деньги звёздной пары и удивились, как можно было накопить на новую квартиру в период кризиса, писал NEWS.ru.