Наталия Орейро запланировала гастроли в России на 2021 год

https://static.news.ru/photo/b387a69c-aed7-11ea-8844-fa163e074e61_660.jpg Наталия Орейро Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро рассказала, что как только закончится пандемия коронавируса, она приедет в Россию на гастроли. По словам актрисы, она планирует встретиться со своими поклонниками в 2021 году.

Запланированный ранее на весну 2020 года тур по российским городам не состоялся из-за финансовых трудностей у российского организатора, а не из-за коронавируса. Орейро попросила промоутера вернуть стоимость билетов всем людям, которые их купили, передаёт ТАСС.

Предполагалось, что большой тур по городам РФ должен был стать не совсем обычным. На каждом из 14 концертов артистку должны были сопровождать русские хореографы и музыканты. Таким образом Орейро хотела поблагодарить российских фанатов, от которых чувствует наибольшее тепло и отдачу.

Как писал NEWS.ru ранее, в эфире Первого канала она попросила у президента Владимира Путина российский паспорт. По её словам, она уже 15 раз посещала Россию. Нет ни одного иностранца, который был бы более русским, чем она, заявила Орейро.