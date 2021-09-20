Настоящий брат Моргенштерна назвал самозванцем «нового брата» рэпера

Ближайший родственник Алишера Валеева — двоюродный брат шоумена Максим Моргенштерн — прокомментировал появление у рэпера «нового брата» Ролана, заявившего о своём родстве с артистом. В беседе с NEWS.ru Моргенштерн-младший назвал его самозванцем.

Я знаю наперечёт, сколько у нас всего братьев, Ролана среди них нет. Полагаю, это самозванец. История знает множество примеров, когда у известного человека вдруг появлялись, как из воздуха, много различной псевдородни и даже внебрачных детей. Это плата за публичность, — заявил Максим Моргенштерн, тоже артист и шоумен.

Он подчеркнул, что клан Моргенштернов необыкновенно дружный. Члены большой семьи держатся вместе и в курсе жизни друг друга.

Если случается событие, важное хотя бы для одного члена семьи, соберутся и приедут все. Даже дальняя родня. Корни такой сплочённости заложил наш дедушка Юра — Юрий Моргенштерн. Или, как его называли в семье, Шеф, — рассказал NEWS.ru Максим.

Моргенштерн-младший (Максим моложе Алишера на год) убеждён: ситуация, чтобы про кого-то из семьи вдруг «забыли» и несколько лет не контактировали, исключена.

Поэтому неведомый новый брат, про которого никто из нас не знает, видится мне полным фейком, -- добавил Максим Маргенштерн.

Ранее сообщалось, как Моргенштерн исполнил мечту больного раком мальчика из Новосибирска. Ваня мечтал познакомиться с рэпером и увидеть его машину Cadillac. На днях музыкант приехал навестить ребёнка в Первый московский детский хоспис.