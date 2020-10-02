Наргиз представила публике своего 38-летнего бойфренда

https://static.news.ru/photo/8bab6250-051a-11eb-8943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/GlobalLookPress

Певица Наргиз Закирова в ходе интервью на YouTube-канале «Ковальский» представила своего возлюбленного.

Как оказалось, романтические отношения в течение шести лет связывают Наргиз и члена её музыкальной команды, 38-летнего Антона Ловягина.

Это Антон. Он техником является в нашей группе и живёт со мной шесть лет, например. Спит со мной в одной кровати, — представила певица мужчину.

В беседе Наргиз поделилась своими представлениями об отношениях. В частности, она заявила, что никогда не прощала измен, но любит флиртовать и считает это вполне нормальным. Её спутник жизни, по словам женщины, спокойно относится к любви артистки к мужскому вниманию.

Антон — уникальный человек, который терпит от меня всё. Я постоянно влюбляюсь. Человек я преданный, но могу пофлиртовать у Антона на голове с другим мужчиной. Могла спокойно, например, после концерта, когда мы собираемся у меня в гримёрке, пьём, веселимся, скинуть с себя одежду и потанцевать голой на столе... Я женщина красивая и вижу на себе часто ощущаю мужское внимание, даже со стороны тех, кто моложе. Мне это нравится. Я всегда делаю то, что мне нравится, но знаю какую-то грань, — поделилась Наргиз.

Как писал NEWS.ru ранее, композитор и создатель таких популярных в Узбекистане групп, как «Байт» и «Балалар», Руслан Шарипов, являющийся бывшим супругом певицы Наргиз Закировой, скончался в возрасте 54 лет.