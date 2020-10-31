Наследница Никиты Михалкова первой вылетела из шоу «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/603a7c42-1b8a-11eb-9d88-fa163e074e61_660.jpg Надежда Михалкова и Максим Маринин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

34-летняя актриса Надежда Михалкова первой покинула шоу «Ледниковый период». На программе она выступала с олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира Максимом Марининым.

В новом выпуске шоу паре пришлось выступить первой, поскольку они оказались последними в общем зачёте. Михалкова вышла на лёд в синем струящемся платье, а Маринин был в военной форме. Они показали сцену, когда девушка провожает парня на войну.

Актриса показала несколько поддержек и сделала шпагат в воздухе. Но судей не впечатлило выступление пары, поскольку Михалкова допустила несколько очевидных ошибок.

Мне не хватило красок. Оценки не такие высокие, но и не такие низкие. Просто не хочется с этого начинать. Просто хорошие люди. Очень много раз споткнулась, — призналась артистка.

По мнению Татьяны Тарасовой, актриса совершенно «выехала» из образа и музыки, а также постоянно пыталась упасть, но Максим Маринин не давал ей этого сделать.

Наталья Бестемьянова не согласилась с Татьяной Анатольевной. По её мнению, ошибки в начале дали «такой нерв», который держал зрителей на протяжении всего номера.

Эта невысказанная эмоция Надежды, которая очень скупа в эмоциях, потому что она, может быть, не очень уверенная на коньках. Эта подчёркнутая элегантность Максима дала мне ощущение того, что номер сложился, — высказалась Наталья Бестемьянова.

Следом выступали Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Судьи были более благосклонны к ним. Номинанты заработали 11,92 балла и остались в проекте, а Михалковой пришлось покинуть шоу.

Как писал NEWS.ru, продюсер программы Илья Авербух рассказал, почему фигуристка Евгения Медведева отказалась вести «Ледниковый период». Девушка решила сосредоточиться на фигурном катании, тренировках и подготовке к будущим выступлениям.