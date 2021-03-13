На Вячеслава Зайцева подали в суд из-за долгов по зарплате

https://static.news.ru/photo/20775c08-84a6-11eb-a109-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Дом моды Вячеслава Зайцева несёт убытки. Из-за болезни Паркинсона знаменитый кутюрье не в состоянии полноценно вести бизнес. Стало известно, что ряд его сотрудников обратились в Мещанский суд Москвы с требованием выплатить им зарплату.

Сотрудникам не платили зарплату с 2019 года. В настоящее время часть требований уже удовлетворили, по другим ещё идут судебные тяжбы. Так, например, по одному из дел суд постановил взыскать с организации около 400 тысяч рублей, по другому — 375 тысяч, сообщает «KP.RU».

По информации издания, Дом моды также задолжал и за коммунальные услуги, а в 2020 году власти Москвы выставили модельеру 20 миллионный иск из-за долгов за аренду земельного участка. В декабре прошлого года уже сам 83-летний Вячеслав Зайцев попал в «чёрный список» судебных приставов с долгом по земельному налогу на 49,9 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Вячеслав Зайцев решил поправить свои финансовые проблемы за счёт популярности Примадонны. Знаменитый кутюрье, воспользовавшись днём рождения, пригласил на него фанатов Аллы Пугачёвой. «Билет» на встречу с певицей стоил 15 тысяч рублей. Фанатам пообещали разговор с артисткой, а также совместные фото. В итоге поклонники преследовали Аллу Борисовну весь день рождения, и, не выдержав, она ушла в расстроенных чувствах, практически не притронувшись к еде.