«На тренировочку!»: невестка Орбакайте показала идеальный пресс

https://static.news.ru/photo/b052d2d0-33bb-11eb-b0e7-fa163e074e61_660.jpg Алёна Краснова Фото: alenaakrasnova/instagram.com

Модель Алёна Краснова продемонстрировала подписчикам идеальную фигуру. В 2017 году девушка вышла замуж за сына Кристины Орбакайте Никиту Преснякова.

Девушка выложила видео одной из своих домашних тренировок. Свой пресс она подчеркнула белым кроп-топом и бежевыми велосипедками.

alenaakrasnova/instagram.com

На тренировочку! — написала 23-летняя модель.

Краснова вышла замуж за Никиту Преснякова в 2017 году. Когда пара познакомилась, Алёна была ещё несовершеннолетней, но наследник Аллы Пугачёвой дождался её совершеннолетия и стал её первым мужчиной, а потом и мужем.

Ранее NEWS.ru писал, что Алёна Краснова прогулялась по Москве в сером пальто оверсайз. Этот выбор оценила стилист Лариса Тимиряева.