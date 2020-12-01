«На тренировочку!»: невестка Орбакайте показала идеальный пресс

Модель Алёна Краснова продемонстрировала подписчикам идеальную фигуру. В 2017 году девушка вышла замуж за сына Кристины Орбакайте Никиту Преснякова.
Девушка выложила видео одной из своих домашних тренировок. Свой пресс она подчеркнула белым кроп-топом и бежевыми велосипедками.
На тренировочку! — написала 23-летняя модель.
Краснова вышла замуж за Никиту Преснякова в 2017 году. Когда пара познакомилась, Алёна была ещё несовершеннолетней, но наследник Аллы Пугачёвой дождался её совершеннолетия и стал её первым мужчиной, а потом и мужем.
Ранее NEWS.ru писал, что Алёна Краснова прогулялась по Москве в сером пальто оверсайз. Этот выбор оценила стилист Лариса Тимиряева.