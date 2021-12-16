На экс-продюсера МУЗ-ТВ составили ещё один протокол

Бывшего программного директора и продюсера МУЗ-ТВ Андрея Разыграева могут оштрафовать за распространение информации, вредной для несовершеннолетних, передаёт ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи №361. В ноябре Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ.

В суд поступил протокол, составленный в отношении Разыграева, по ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ («Нарушение порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью»), — сказали в суде.

Отмечается, что заседание по данному делу намечено на 21 декабря. По упомянутому положению законом установлен штраф в размере до 20 тысяч рублей.

В ноябре Басманный суд Москвы оштрафовал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей в соответствии с ч.2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Поводом послужило появление на церемонии вручения традиционной премии МУЗ-ТВ поп-певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые вели себя как влюблённая пара. Журналисты назвали этот выход на красную дорожку гей-свадьбой. Сам продюсер был оштрафован на 100 тысяч рублей. Позже он уволился с телеканала, однако заявил, что это не связано со штрафами.