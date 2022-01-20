На 90-м году жизни скончался музыкант Марти Робертс

Музыкант Марти Робертс, который известен по своим выступлениям с Фрэнком Синатрой и в дуэте Marty & Elayne умер на 90-м году жизни, об этом сообщает LA Eater. Как отмечается, Робертс скончался от онкологического заболевания несколько дней назад в доме своей дочери под Лас-Вегасом.

Пока у нас нет чёткого плана как и где Марти будет похоронен. Его будет не хватать, — сказала жена Робертса Илэйн.

Вместе со своей женой Робертс активно выступал на протяжение 40 лет в популярных барах Лос-Анджелеса — Los Feliz и Dresden. Музыканты играли на барабанах, пианино, флейте и многих других инструментах, предпочитая джазовые мелодии. У дуэта были совместные выступления с Фрэнком Синатрой, Николасом Кейджем, Сетом Макфарлейном и т.д.

Недавно стало известно, что известный французский актёр Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет в результате травмы, полученной им во время отдыха на горнолыжном курорте Ла-Розьер 18 января. Согласно предварительным данным, актёр получил черепно-мозговую травму, столкнувшись с другим человеком во время катания на лыжах. Его в бессознательном состоянии нашли на пересечении двух трасс.