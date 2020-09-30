«Мужики всегда виноваты»: муж Бородиной рассказал, как ссорится с ведущей

https://static.news.ru/photo/5982f426-03e1-11eb-9470-fa163e074e61_660.jpg Курбан Омаров и Ксения Бородина Фото: zimamoscow/instagram.com

Бизнесмен Курбан Омаров признался, что часто ссорится со своей супругой Ксенией Бородиной. Телеведущая постоянно жалуется своим подругам на возлюбленного.

Мужики всегда виноваты. Если её послушать, она меня реже хвалит, чем говорит, что я её огорчаю, — отметил предприниматель в интервью Алёне Жигаловой.

По его словам, раньше их ссоры доходили до того, что они планировали развестись.

Сейчас ругань так происходит: поорали, через 10 минут я с нектарином поднимаюсь, если накосячил, кидаю ей нектарин и говорю, что жду от неё извинений. Она говорит: «Да шиш тебе!» Значит, всё — помирились. Если не отвечает — значит, я сильно накосячил, — поделился Омаров.

Сейчас звёздная пара не думает расторгать брак. Супруг ведущей «Дома-2» подчеркнул, что ценит и любит Бородину.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году. У супругов есть общая дочь, которую назвали Теоней. Ей сейчас пять лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бородина похвалилась подарком от мужа за полмиллиона рублей на Новый год. Подаренный браслет из розового золота оказался стоимостью 482 тысячи рублей. Ксения и её дочь Тея не смогли сдержать любопытства и открыли коробочку с подарком раньше времени. Весь процесс звезда сняла на видео и выложила в микроблоге.