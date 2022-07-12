«Мужик слился»: Жигалова заявила, что дочь Лободы не от Линдеманна Блогер Жигалова заявила, что настоящий отец дочери Лободы не вокалист Rammstein Линдеманн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Лобода

Журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о возможном настоящем отце дочери Светланы Лободы, Тильды. По ее словам, это может быть известный женатый бизнесмен, который не захотел быть с певицей вместе, в то время как официально названный отец — солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — не имеет никакого отношения к дочери Лободы. Об этом блогер рассказала в эфире шоу «Алена, блин» со ссылкой на слова друзей из шоу-бизнеса.

Выясняется, что родила Света от этого бизнесмена, который был женат и который, когда узнал, что она беременна, пообещал жениться на ней. Но что-то пошло не так — Света забеременела, мужик этот слился, Светлане нужно было как-то выходить из этой ситуации, и в мозгу ее гениальных пиарщиков родился план: «Давайте-ка мы замутим такую историю. Ведь совсем недавно на фестивале „Жара“ Света встречалась с Тиллем Линдеманном». Он активно за ней ухаживал, вился вокруг нее. И даже, знаете, на моих глазах они что-то флиртовали, ходили в какое-то кино, — рассказывает Жигалова.

Как утверждает журналистка, представители Лободы заключили с Линдеманном контракт, согласно которому он не имел права отрицать свое отцовство. А чтобы у публики отпали подозрения насчет того, что отец ребенка именно он, Светлана назвала свою дочь в честь Линдеманна — Тильдой.

Жигалова заявляет, что Лобода начала официальную карьеру в России «с вранья» и на сегодняшний день продолжает заниматься тем же самым, обвиняя то украинцев, то россиян в притеснении. Блогер надеется, что певица попросит прощения у российской публики за то, что «дурила ей голову».

Ранее Лобода негативно высказалась о специальной военной операции и оборвала связи с Россией. Она отправилась на Украину, где начала заниматься благотворительностью, но сограждане восприняли возвращение звезды враждебно. Спустя время певица решила, что готова выступать перед российскими фанатами, но не на их территории.