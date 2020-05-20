Муж Полины Гагариной прервал молчание

https://static.news.ru/photo/10613974-9a4b-11ea-8128-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после известия о разводе. Он опубликовал загадочное послание, заставившее поклонников испугаться и насторожиться.

Фотограф оставил на своей странице фото игриво подмигивающей отвратительной старушки. И подписал:

Графиня изменившимся лицом бежит к пруду.

Загадочное фото поклонники тут же приняли за зашифрованное послание о разводе с певицей. «Графиня — Полина?», «Это о Полине?» — тут же стали выяснять у Исхакова фанаты. Но только немногие поняли, что фотограф процитировал Ильфа и Петрова, взяв текст телеграммы Бендера к подпольному миллионеру Корейко из «Золотого телёнка».

История гласит, что фраза про графиню принадлежит журналисту Николаю Эфросту, который в 1910 году отправил такую же телеграмму в свою газету после того, как узнал, что супруга Льва Толстого побежала топиться из-за развода с писателем после 50 лет совместной жизни.

«Дмитрий, что вы нас пугаете! Это же известная фраза — жена Толстого пыталась утопиться, когда он её бросил», «Толстой в шоке», — попытались урезонить мужа Гагариной пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина рассталась со своим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара провела в браке шесть лет.