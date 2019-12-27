https://static.news.ru/photo/156521e0-28d8-11ea-bbda-fa163e074e61_660.jpg Иван Телегин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Хоккеист Иван Телегин впервые прокомментировал информацию о разводе с популярной певицей Пелагеей после трёх лет брака.

Двум сильным личностям сложно ужиться вместе. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем помогать друг другу, — отметил Иван.

Спортсмен отметил, что в разводе не виноваты третьи лица. Он поблагодарил певицу за прожитые годы.

Как писал NEWS.ru, развод в семье певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина назревал уже давно. Их отношения чуть не развалились в прошлом году, но тогда брак удалось спасти благодаря настойчивости певицы. Однако её постоянная ревность не давала покоя Ивану, и это окончательно рассорило возлюбленных, рассказали близкие спортсмена.