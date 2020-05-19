Муза и супруга Петросяна рассказала, зачем нарушила режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/672f8870-99b8-11ea-aab8-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Муза и жена 74-летнего комика Евгения Петросяна, 31-летняя Татьяна Брухунова, в первый раз за 56 дней нарушила введённый на фоне пандемии коронавируса режим самоизоляции. На своей официальной странице в соцсети она объяснила, что заставило её выйти из дома.

По словам девушки, нарушение самоизоляции было связано с работой. Кроме того, Брухунова поделилась своими ощущениями от поездки в Москве.

Сделала пропуск и поехала по рабочим делам в центр. Ощущение, как в Диснейленде побывала! — написала жена Петросяна в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, блогер Лена Миро высказала мнение по поводу народной неприязни по отношению к Брухуновой. Поводом послужила перепалка между 31-летней девушкой и подписчиками в Instagram о её образе в косыночке.

Миро заметила, что возлюбленная 74-летнего Петросяна сама по себе симпатичная, аккуратная и чистоплотная. А многочисленные негативные комментарии — это просто зависть.