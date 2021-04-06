Муцениеце заинтриговала фанатов снимком с отдыха на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/d59e5134-96cd-11eb-bb0b-96000091f725_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце вновь улетела на Мальдивы. В этот раз артистка решила посвятить отдых только себе и не взяла с детей. Однако это обстоятельство натолкнуло пользователей Сети на мысль, что девушка там всё-таки не одна.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в купальнике, лёжа на бортике бассейна.

Я снова на Мальдивских островах! Вспоминаю, как было здорово. Ну всё, ждите массу спама мальдивских сторис и фоточек, и представляете, впервые с момента рождения детей я полетела на море, только для себя! Даже не представляю, как это будет, — написала Агата.

Как заметили поклонники, с бывшем мужем Павлом Прилучным Муцениеце никогда на острова не летала, да ещё и так — не по-семейному. На наличие рядом с актрисой возлюбленного также указывает тот факт, что кто-то же сфотографировал разведённую женщину. При этом злопыхатели предположили, что Муцениеце могла попросить сделать снимок подружку или горничную.

«На Мальдивы только или с детьми, или с мачо», «С олигархом!», «Молодец, девочка!», поддержали актрису фанаты.

Ранее коллега Агаты по проекту «Голос.Дети» на Первом канале Алексей Шаранин рассказал, что её новым возлюбленным является «известный олигарх». По его словам, он недавно подарил актрисе Maybach за 10 млн рублей, писал NEWS.ru.