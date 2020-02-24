https://static.news.ru/photo/8c0e8f58-56ea-11ea-913c-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Актриса Агата Муцениеце неожиданно объявила о разводе с Павлом Прилучным. О расставании с супругом после почти 10 лет брака она сообщила своим подписчикам в соцсети.

По словам артистки, она долгое время не прислушивалась к внутреннему голосу. Муцениеце также попросила журналистов оставить её в покое, она не собирается пиариться на случившемся, решение расстаться было принято «обоюдно, полюбовно, с уважением и понимаем».

Я просто женщина, которая, ну вот, пришла к тому, что надо — законно расторгать брак. Люблю его — Да! Возрадуются миллионы барышень — да! Провал — нет! Ибо я благодарна за всё! Мы — навечно связаны. Мы написали красивую историю любви! — написала актриса на своей странице в Instagram.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Прилучный поднимает на жену руку. Сообщалось, что актёр поругался со своей женой в подмосковном посёлке Трувиль, избил её и запер в доме. Приехавшие на вызов сотрудники полиции предложили написать заявление и зафиксировать побои, однако актриса отказалась от предложения полицейских и от госпитализации по требованию сотрудников скорой помощи, писал NEWS.ru.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, у пары растут два ребёнка — Тимофей и Мия.