Моргенштерн лишился миллиона рублей из-за спора с подписчиками

https://static.news.ru/photo/c3c57a5e-b7f3-11eb-8562-96000091f725_660.jpg Рэпер Моргенштерн Фото: vk.com/morgenshtern

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) проспорил подписчику в Instagram один миллион рублей и перевёл всю сумму некоему Евгению Викторовичу Ш. Музыкант опубликовал скриншот своего аккаунта на стриминговом сервисе Spotify с более чем 2,6 млн слушателей и предложил найти любого исполнителя в России, у кого аудитория больше. Поклонник справился с заданием и указал на группу «Тату» с 3,1 млн слушателей. В итоге Моргенштерн проиграл пари и лишился части денег.

«Тату» респект, — отметил Валеев.

instagram.com/morgen_shtern

Поклонник поблагодарил кумира и пообещал помочь родителям и купить фирменных «шмоток» от Валеева. В апреле рэпер оформил пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкортостана «Наши дети». Он передал организации 666 666 рублей. Музыкант направил деньги в рамках акции «День заботы». Это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования акции.

Моргенштерн — уроженец башкирской столицы Уфы. Действия звезды вызвали резонанс в Сети. Блогер Лена Миро обрушилась с критикой на рэп-исполнителя. Она раскритиковала знаменитость за то, что, по её мнению, тот пожертвовал в благотворительный фонд недостаточно большую сумму.

Ранее сообщалось, что концерт Моргенштерна, запланированный на 16 мая в Санкт-Петербурге, отменили. До этого родительские организации мегаполиса обратились с просьбами запретить выступление артиста, опасаясь массовой пропаганды употребления наркотиков во время шоу.