Моника из «Друзей» снова станцевала с индейкой на голове

https://static.news.ru/photo/6462dd42-30ab-11eb-af00-fa163e074e61_660.jpg Кортни Кокс Фото: courteneycoxofficial/instagam.com

В честь Дня благодарения американская актриса Кортни Кокс опубликовала видео в Instagram, на котором исполнила танец с индейкой на голове. В сериале «Друзья» она исполняла роль Моники, и танец с индейкой стал одним из самых популярных эпизодов.

Если я получу хоть ещё одну проклятую гифку с этой индейкой на моей голове, я просто взорвусь. В любом случае, так как я символ Дня благодарения, то вот вам. Надеюсь, это вас порадует, — сказала она в видеообращении к фанатам.

После этого актриса исполнила просьбу многих американцев — и ещё раз станцевала с резиновой индейкой в солнцезащитных очках под песню из «Друзей». Также она поздравила всех с Днём благодарения.

Как писал NEWS.ru, съёмки специального выпуска культового сериала «Друзья» начнутся весной 2021 года. Об этом сообщил исполнитель одной из главных ролей в ситкоме Мэттью Перри. Актёр не раскрыл новых подробностей о сюжете спецвыпуска, но не стал скрывать радость от грядущего воссоединения творческой команды и намекнул на «насыщенный год».

Реюнион «Друзей» должен был состояться в мае на новом стриминг-сервисе HBO Max, но съёмки отложили из-за пандемии коронавируса. В сентябре 2020 года ситкому исполнилось четверть века, всего за десять лет было отснято 236 эпизодов. Главные роли в сериале исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.