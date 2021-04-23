Молодого рэпера Lil Mosey разыскивают за изнасилование

https://static.news.ru/photo/a2ff09ac-a41b-11eb-8059-96000091f725_660.jpg Лейтан Иколс Фото: vk.com/lilmosey1320

Американского рэпера Лейтана Иколса, известного как Lil Mosey, объявили в розыск после того, как он не пришёл в суд по делу об изнасиловании, сообщает TMZ.

Несколькими неделями ранее 19-летнего музыканта обвинили в изнасиловании второй степени тяжести. Предполагаемая пострадавшая рассказала, что вместе с подругой отдыхала в загородном доме Иколса, где музыкант и ещё один мужчина изнасиловали их.

По её словам, сначала она согласилась на интим с рэпером, пока они ехали к нему в дом, однако позднее потеряла сознание из-за алкоголя. Спустя время она очнулась и увидела, что артист раздвинул ей ноги, чем причинил боль, и начал насиловать. Женщина вновь отключилась, а позже, окончательно придя в сознание, увидела, как её насилует другой мужчина. Она уточнила, что это произошло в январе.

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