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Молодого рэпера Lil Mosey разыскивают за изнасилование

12:59, 23 апреля 2021
Лейтан Иколс Лейтан Иколс Фото: vk.com/lilmosey1320

Американского рэпера Лейтана Иколса, известного как Lil Mosey, объявили в розыск после того, как он не пришёл в суд по делу об изнасиловании, сообщает TMZ.

Несколькими неделями ранее 19-летнего музыканта обвинили в изнасиловании второй степени тяжести. Предполагаемая пострадавшая рассказала, что вместе с подругой отдыхала в загородном доме Иколса, где музыкант и ещё один мужчина изнасиловали их.

По её словам, сначала она согласилась на интим с рэпером, пока они ехали к нему в дом, однако позднее потеряла сознание из-за алкоголя. Спустя время она очнулась и увидела, что артист раздвинул ей ноги, чем причинил боль, и начал насиловать. Женщина вновь отключилась, а позже, окончательно придя в сознание, увидела, как её насилует другой мужчина. Она уточнила, что это произошло в январе.

Ранее студентка Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста Александра Морозова в изнасиловании и избиении, не прошла проверку на полиграфе. Аппарат показал, что девушка лжёт в самых ключевых моментах.

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