Молодого рэпера Lil Mosey разыскивают за изнасилование

Американского рэпера Лейтана Иколса, известного как Lil Mosey, объявили в розыск после того, как он не пришёл в суд по делу об изнасиловании, сообщает TMZ.
Несколькими неделями ранее 19-летнего музыканта
По её словам, сначала она согласилась на интим с рэпером, пока они ехали к нему в дом, однако позднее потеряла сознание из-за алкоголя. Спустя время она очнулась и увидела, что артист раздвинул ей ноги, чем причинил боль, и начал насиловать. Женщина вновь отключилась, а позже, окончательно придя в сознание, увидела, как её насилует другой мужчина. Она уточнила, что это произошло в январе.
Ранее студентка Елизавета Ерёменко, обвинившая артиста Александра Морозова в изнасиловании и избиении, не прошла проверку на полиграфе. Аппарат показал, что девушка лжёт в самых ключевых моментах.