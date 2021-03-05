«Мисс Россия 2019» примет участие в конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

https://static.news.ru/photo/cedd51e8-7dd6-11eb-954a-96000091f725_660.jpg Алина Санько Фото: ms.alinasanko/instagram.com

22-летняя российская модель, победительница конкурса «Мисс Россия 2019» Алина Санько из Ростовской области отправится на конкурс «Мисс Вселенная 2020», где будет представлять Россию.

Девушка уже начала подготовку к мероприятию. Она будет совершенствоваться в знании английского языка, заниматься фитнесом, проходить мастер-классы с ведущими российскими стилистами и визажистами. Для Санько должны будут разработать дизайн платья для финального выхода, а также национальный костюм.

Я мечтала попасть на этот конкурс и я очень благодарна за эту возможность! В ближайшие два месяца я буду активно готовиться к финалу «Мисс Вселенная». Нужно много всего успеть, — написала Санько.

Она подчеркнула, что приложит максимум усилий для предоставления страны на высоком уровне. Модель подчеркнула, что будет нуждаться в поддержке россиян.

Финал конкурса пройдёт 16 мая в американском городе Холливуд в штате Флорида.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Маша Малиновская отказалась заводить отношения с небогатыми мужчинами без амбиций. Она заявила, что такое желание вполне нормально, так же как и желание мужчин не встречаться с некрасивыми женщинами. Модель заявила, что бедные мужчины обижаются на девушек, которые не хотят заводить с ними отношения, но сами не торопятся знакомиться с непривлекательными дамами.