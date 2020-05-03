Миро о Рудковской: «Рожать нужно в 18, а не от протухших яйцеклеток»

https://static.news.ru/photo/91e48002-8d42-11ea-9f35-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: rudkovskayaofficial/instagram.com

Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на слухи о том, что у сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской психическое расстройство.

По словам девушки, 7-летний Александр Плющенко действительно может страдать синдромом Аспергера. Но в этом только виновата его мать.

Детей нужно рожать в 18, а не от протухших яйцеклеток, сперматозоидов и суррогатных матерей. До того, как сопьешься, как на тебе полежит дивизия половых партнёров. Только в этом случае твой ребёнок имеет шансы родиться здоровым, — написала блогер в своём ЖЖ.

Она считает, что «отец-соплежуй» не может противостоять жене в вопросах воспитании. Авторитарная мама, видя отклонения в развитии Александра, «лечит» его железной рукой. Многие считают, что это звёздные родители «перегибают палку».

Как ранее писал NEWS.ru, Плющенко рассказал, почему тренировки его сына Александра выглядят как «издевательство». Так занятия охарактеризовали некоторые интернет-пользователи, комментируя видео, где мальчик учится делать шпагат. В какой-то момент он не выдержал и вскрикнул: «Больно!». Однако фигурист не обратил на это внимания и продолжил тренировку.