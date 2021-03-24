Милонов поставил зарплату на проигрыш Manizha на Евровидении

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заключил пари с журналисткой Дианой Кади. Парламентарий поставил депутатскую зарплату на то, что певица Manizha займёт одно из трёх последних мест на песенном конкурсе Евровидение.

Депутат заявил, что Manizha войдёт в «тройку антифиналистов». Он пообещал отдать свой месячный заработок (около 400 тысяч рублей) в помощь многодетной нуждающейся семье, если окажется не прав. Кади, которая поставила на успех Manizha, в случае проигрыша будет неделю работать волонтёром в ковид-центре. Милонов отметил, что готов разделить эту обязанность с ведущей, даже если выиграет пари.

Поскольку Manizha не умеет петь и делает это отвратительно, ужасно, то я оцениваю уже иные параметры у неё. Потому что как музыкант, как певица она никто. Это всё равно, что Бузову послать на Евровидение, — сказал депутат в эфире радио КП.

Конкурс, который станет уже 65-м по счёту, состоится в Роттердаме с 18 по 22 мая. Национальный отбор участника проводил Первый канал. По его итогам участницей от России стала певица таджикского происхождения Manizha. Песня, которой она собирается покорить зрителей, называется «Русская женщина».

Ранее первый зампредседателя думского комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что Manizha не должна выходить на сцену Евровидения под российским флагом, передавал NEWS.ru.