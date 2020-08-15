«Миллион, два, пять»: Никас Сафронов рассказал о своих ежемесячных тратах

https://static.news.ru/photo/a1bfcbd0-decd-11ea-a5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Художник Никас Сафронов назвал размер своих ежемесячных расходов. По его словам, всё заработанное он сразу тратит, так как не привык откладывать.

Могу потратить в месяц миллион, два, пять. Мне надо для жизни на самом деле немногое — кусок сыра, бутылку хорошего вина и хлеб. Также мне нужен мольберт и краски. И на этом, пожалуй, всё, — рассказал художник.

Сафронов подчеркнул, что также помогает деньгами своим родственникам и тратит немалые суммы на благотворительность.

Он пояснил, что зарабатывает теми постоянными поездками по миру, в рамках которых демонстрирует свои работы в галереях.

Но в этот раз из-за пандемии не удалось куда-то поехать. Но я не уволил за время пандемии никого из своих сотрудников, — отметил Сафронов.

Художник добавил, что своих работников он также поддерживает финансами, передаёт Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, ранее Сафронов признался, что кризис, который был вызван пандемией коронавируса, ударил по его заработку. Люди перестали покупать картины.