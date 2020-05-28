Никас Сафронов рассказал о резком сокращении доходов

https://static.news.ru/photo/2b3fed6c-4faf-11ea-9493-fa163e074e61_660.jpg Никас Сафронов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Художник Никас Сафронов признался, что кризис, который был вызван пандемией коронавируса, ударил по его заработку. Люди перестали покупать картины.

Сафронов решил не отчаиваться и жить на скопленные средства. По его словам, так должны делать все звёзды и простые россияне.

Я предполагаю, что никто из популярных нынче артистов не находится на грани нищеты. Я в свое время подстраховался и сейчас использую те ресурсы, которые раньше отложил. Человек, зарабатывающий хорошие деньги, должен откладывать энную сумму на так называемый черный день, — поделился заслуженный художник России.

Сафронов старается заниматься благотворительностью, несмотря на тяжёлое положение. Недавно он передал аппарат ИВЛ для ульяновской детской инфекционной больницы, пишет «Собеседник».

Российский шоу-бизнес действительно переживает тяжёлые времена. Например, Елена Воробей выставила на продажу двухуровневую дачу в Черногории, чтобы выручить деньги на жизнь. Из-за отмены концертов юмористка потеряла доход. Пандемия также ударила по лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге Наталье Сенчуковой. Они тоже лишились дохода из-за кризиса, который был вызван пандемией COVID-19. Многие звёзды при этом решили проводить свои концерты в Интернете, чтобы хоть как-то зарабатывать.

Как писал NEWS.ru, танцор Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал скандал, возникший из-за якобы его заявления, что помощь нужна артистам, а не старикам, которым и так «платят пенсию». По его словам, журналистка, с которой он разговаривал, вывернула и вырвала из контекста вызвавшее резонанс высказывание.