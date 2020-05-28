Методы воспитания Регины Тодоренко вызвали споры среди поклонников

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко на примере своего полуторагодовалого сына Майкла затронула тему воспитания. Однако её взгляды на этот процесс не у всех нашли поддержку.
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Как писал NEWS.ru, Регина Тодоренко перевела два миллиона рублей в центр «Насилию.нет». Она собрала эти средства благодаря фильму о домашнем насилии, который вышел на её YouTube-канале. Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова и сообщила, что она против любого насилия в принципе.
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