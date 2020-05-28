Методы воспитания Регины Тодоренко вызвали споры среди поклонников

https://static.news.ru/photo/39a53770-a0bf-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко на примере своего полуторагодовалого сына Майкла затронула тему воспитания. Однако её взгляды на этот процесс не у всех нашли поддержку.

Как пишет «Экспресс газета», в своём микроблоге молодая мама рассказала, что позволяет сыну всё испробовать на себе и не хочет мешать ему развиваться. По её мнению, это гораздо лучше, чем всё запрещать. 29-летняя Тодоренко часто даёт ребёнку смартфон на изучение, не прочь купить ему розетку, чтобы он смог разобрать её и наконец посмотреть, что внутри. При этом, многие её поклонники выразили несогласие с таким подходом и предупредили ведущую, что в жизни ребёнка должны быть запреты, иначе он вырастет неуправляемым.

Как писал NEWS.ru, Регина Тодоренко перевела два миллиона рублей в центр «Насилию.нет». Она собрала эти средства благодаря фильму о домашнем насилии, который вышел на её YouTube-канале. Ранее Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова и сообщила, что она против любого насилия в принципе.