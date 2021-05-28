Меладзе и Джанабаева поделились подробностями о воспитании дочери

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Российская певица Альбина Джанабаева в компании супруга Валерия Меладзе впервые после родов появилась на публике. Артисты пришли на шоу «Вечерний Ургант» и рассказали о родительских буднях.

12 апреля у пары появилась дочь — её назвали Агатой. Певцы признались, что ухаживают за ребёнком сами, няню они не нанимали. Валерий Меладзе принимает активное участие в воспитании девочки.

По ночам стараюсь подхватить малышку. Она всё больше и больше просыпается, растёт, меньше спит, соответственно, ей надо больше уделять времени. Памперсами занимаемся мама, но в ответственный момент я отвлекаю малышку, — смеясь отметил певец.

И хотя он и Джанабаева пока полностью сами занимаются Агатой, уже подумывают о найме помощницы. Они даже уже приглашали нескольких претенденток, среди которых были и специалисты с высшим образованием, со значительными спортивными или музыкальными достижениями.

Но, по словам Меладзе, если у ребёнка будет няня лучше, чем родители, она скажет, что ей не нужны такие мама и папа. Джанабаева добавила, что идеальный кандидат, по её мнению, любит детей, ведет себя спокойно и уравновешенно.

Ранее Меладзе опубликовал в Instagram поздравление с майскими праздниками. На видео они с супругой Альбиной Джанабаевой, растрёпанные и с синяками под глазами, желают всем россиянам отличного отдыха. 12 апреля у пары родилась дочь, она стала их третьим совместным ребёнком.