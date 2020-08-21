Мечты не сбудутся: Тодоренко не будет вести «Орла и решку» с Ивлеевой

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После того как Регина Тодоренко намекнула, что мечты её фанатов, которые ждут не дождутся возвращения телеведущей в шоу «Орёл и решка», сбудутся, продюсеры проекта объявили о том, что второй ведущей в новом сезоне популярного шоу станет лучшая подруга Насти Ивлеевой Юлия Коваль.

Сообщение о том, что кандидатуру Юлии утвердили, опубликована в официальном аккаунте телешоу в Instagram.

Решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто будет развлекаться на полную, а кто — спать на пляже, решит орел или решка. Встречаем и любим — Юля Коваль в новом сезоне шоу «Орел и решка», — говорится в сообщении.

Ивлеева также рассказала подписчикам, что улетела на съёмки с Коваль и пообещала, что они сделают «самый классный девчачий сезон!

У меня есть юмор, а у тебя сиськи! Долой негатив! Всем не угодишь. Жизнь слишком коротка, если делать на нём акцент! Мы уже в сезоне, и мы сделаем его искренним, добрым и самым смешным! — написала Ивлеева.

При этом зрители популярного шоу на канале «Пятница» совсем не рады тому, что Коваль будет вести их любимую программу. Многие утверждают, что прошлый сезон перестали смотреть именно из-за Юлии и просят «убрать» девушку.

Что касается Ивлеевой, то она вернулась в проект после того, как устроила опрос среди аудитории и за её возвращение проголосовали 650 тыс. человек.

Как писал NEWS.ru, ранее путешественница и телеведущая Регина Тодоренко поделилась историей своих родов, на которых присутствовал её муж, певец Влад Топалов.