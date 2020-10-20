Мать Тимати объяснила, почему её не было на праздновании дня рождения внука

https://static.news.ru/photo/768c67f6-12e5-11eb-9507-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, тепло поздравила в соцсетях внука Ратмира с первым днём рождения, однако не пришла на само празднование. Женщина объяснила, что вечер 16 октября провела со старшей внучкой Алисой.

Как пишет StarHit, бывшая возлюбленная рэпера, мать Ратмира Анастасия Решетова спокойно отнеслась к отсутствию 60-летней Юнусовой на празднике. Девушка призналась, что уже после вечеринки узнала о подарке, который бабушка передала внуку.

С днём рождения так получилось, потому что у Алисы был концерт, который был очень важен для неё. А Ратик не может сидеть допоздна, — заявила Решетова.

Симона Юнусова рассказала, что очень хотела спать после концерта, на котором танцевала Алиса, но «эмоции не оставляли».

Я пытаюсь разгадать феномен совсем молодых по возрасту педагогов, которые сумели «вытащить» из детей драматическую составляющую стиля модерн. Мне всегда казалось, что это могут танцевать только взрослые с определённым жизненным опытом за плечами, но какое же удовольствие получаешь, когда рушатся стереотипы, — отметила счастливая бабушка.

Ранее Решетова c помощью фото сына подшутила над участием Тимати в реалити-шоу «Холостяк», передавал NEWS.ru.