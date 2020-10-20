Мать Тимати объяснила, почему её не было на праздновании дня рождения внука

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати, тепло поздравила в соцсетях внука Ратмира с первым днём рождения, однако не пришла на само празднование. Женщина объяснила, что вечер 16 октября провела со старшей внучкой Алисой.
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С днём рождения так получилось, потому что у Алисы был концерт, который был очень важен для неё. А Ратик не может сидеть допоздна, — заявила Решетова.
Симона Юнусова рассказала, что очень хотела спать после концерта, на котором танцевала Алиса, но «эмоции не оставляли».
Я пытаюсь разгадать феномен совсем молодых по возрасту педагогов, которые сумели «вытащить» из детей драматическую составляющую стиля модерн. Мне всегда казалось, что это могут танцевать только взрослые с определённым жизненным опытом за плечами, но какое же удовольствие получаешь, когда рушатся стереотипы, — отметила счастливая бабушка.
Ранее Решетова c помощью фото сына подшутила над участием Тимати в реалити-шоу «Холостяк», передавал NEWS.ru.