«Мать сдохнет»: сменившая пол звезда «Дома-2» учинила пьяный дебош в такси

https://static.news.ru/photo/e9a38af8-953f-11eb-92ea-96000091f725_660.jpg Фото: alena_kyznecovaa/instagram.com

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Кузнецова учинила пьяный скандал в такси. Сменившая пол знаменитость, будучи пьяной, оскорбляла таксиста и пожелала его матери «сдохнуть от СПИДа». В Сети появилось видео с участием девушки.

Как выяснилось, скандальная знаменитость вызвала такси из Соснового Бора до Кудрово в Ленобласти. Оказавшись в машине, Кузнецова принялась оскорблять сам город и его жителей, а после перешла на личности. Так, экс-участница «Дома-2» начала говорить водителю всякие гадости и пожелала, чтобы его родительница скончалась от опасного заболевания.

Очевидно было, что человек под наркотическим действием, что сопровождалось полпути предложением с её стороны остановиться нюхнуть, курнуть и так далее, — гласит сообщение в ВК-сообществе «BL Сосновый Бор», где и появились скандальные видео.

Терпение водителя тоже было не безграничным. В конечном итоге он остановился в хорошо освещённом месте и попросил девушку покинуть авто. Когда она отказалась и вновь набросилась с оскорблениями, мужчина совсем не выдержал и вызвал на место полицию. В результате знаменитость доставили в отделение, где выписали штраф в 500 рублей за хулиганство.

У Кузнецовой имеется своя версия событий.

У меня забрали паспорт, запихали туда [в авто полиции], начали говорить, что я употребляла что-то — такого не было. И водителю я ничего не предлагала. И заявление у меня не приняли, подержали и отпустили домой, — рассказала Кузнецова.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории Москвы мужчина отказался платить за поездку в такси и расстрелял автомобиль, который был уже в движении. Он произвёл несколько выстрелов из предмета, похожего на пневматический пистолет. В настоящий момент злоумышленника уже задержала полиция.