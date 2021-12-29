Хлебникову выписали из стационара

Певицу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в своей квартире, выписали из больницы 30 декабря, пишет газета «Известия». Ранее сообщалось, что она проведёт в медучреждении новогоднюю ночь. Возгорание в квартире артистки произошло 18 ноября. Хлебникова получила 20% ожогов тела и ингаляционное поражение. Она месяц провела в отделении реанимации.

Подробностей состояния артистки издание не приводит.

23 декабря стало известно, что Хлебниковой провели операцию по восстановлению кожи в одной из клиник Москвы. Затем она должна была пройти ещё ряд оперативных вмешательств. После завершения операций певица пройдёт реабилитацию.

Ранее подруга артистки Нина Брусянина рассказала, что Хлебникова может говорить, но даётся ей это с большим трудом. Певица восстанавливается, но все ещё больна и слаба, отметила она.

Владелица агентства знакомств из Екатеринбурга Елена Толкачёва ранее заявила, что готова взять на себя расходы на пластические операции, которые потребуются Хлебниковой для восстановления внешности после полученных ожогов. По словам поклонницы творчества артистки, она обязана внести свой вклад в спасение кумира.