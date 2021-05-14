«Пытаются общаться как с мамой Коляна»: Марина Федункив — о поклонниках

https://static.news.ru/photo/073a86aa-b6d5-11eb-b28f-96000091f725_660.jpg Фото: phedunkiv/facebook.com

Актриса Марина Федункив, известная многим зрителям по роли в сериале «Реальные пацаны», рассказала, что её часто узнают на улице, однако она пресекает любую фамильярность, пишет «7 дней».

По словам актрисы, поклонники часто хотят сфотографироваться с ней, говорят много приятных слов.

Это чудесно, значит, я работаю не зря. Но бывает и такое, что некоторые почему-то считают, что я им чем-то должна — начинают тыкать, пытаться общаться как с мамой Коляна из «Реальных пацанов», становятся назойливыми. Вот это я не люблю, — подчеркнула она.

Федункив стала сниматься в 40 лет, а два года назад начала пробоваться в качестве певицы. Она считает, что возраст — не преграда для творческой самореализации. Однако, призналась артистка, из-за сомнений и неуверенности в себе она достигла всего намного позже, чем могла бы.

И кстати, этого бы себе и пожелала по окончании школы: меньше сомневаться в себе и своих возможностях и не бояться нового, — сказала она.

Ранее Федункив вспомнила несколько курьёзов, которые приключились с ней на отдыхе в те времена, когда государственные границы ещё были открыты, а о надвигающейся пандемии коронавируса никто не знал.