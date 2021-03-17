Manizha в ответ на травлю в Интернете выпустила шуточный ролик

https://static.news.ru/photo/16feb6e0-8716-11eb-8071-96000091f725_660.jpg Manizha Фото: vk.com/manizhamusic

Поп-певица Манижа Сангин (Manizha), которая примет участие от России в песенном конкурсе «Евровидение», ответила на травлю шуточным роликом. В видео артистку назвали «не человеком».

После того как певица победила в отборе для участия в европейском международном конкурсе, она подверглась нападкам за свою национальность. Юмористический ролик «Может ли это... представлять Россию на Евровидении?» Manizha выложила в ответ на многочисленные ксенофобские шутки.

Закадровый текст в видео читает Денис Колесников, известный как «Кураж-бамбей». Сама Manizha появляется в середине ролика в образе ведущей передачи «Ваша представительница». Она берёт интервью у «эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамина Александровича». Тот рассказывает о том, что в результате ряда опытов ему и его коллегам удалось установить, что Manizha вовсе не человек, а соль.

Соцсети раскололись на два противоборствующих лагеря сразу после результатов отбора на песенный конкурс. И если раньше между собой ругались только соотечественники, то с обнародованием песни Manizha спор вышел на международный уровень.

Иностранцы в комментариях к песне высоко оценили талант певицы и саму композицию, но россиянам выбор девушки в качестве представительницы РФ на Евровидении не понравился.

Ранее NEWS.ru сообщал, что слова к композиции Russian Woman («Русская женщина») артистка написала сама, а музыку создала в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан.