Manizha в ответ на травлю в Интернете выпустила шуточный ролик

Поп-певица Манижа Сангин (Manizha), которая примет участие от России в песенном конкурсе «Евровидение», ответила на травлю шуточным роликом. В видео артистку назвали «не человеком».
После того как певица победила в отборе для участия в европейском международном конкурсе, она подверглась нападкам за свою национальность. Юмористический ролик «Может ли это... представлять Россию на Евровидении?» Manizha выложила в ответ на многочисленные ксенофобские шутки.
Закадровый текст в видео читает Денис Колесников, известный как «Кураж-бамбей». Сама Manizha появляется в середине ролика в образе ведущей передачи «Ваша представительница». Она берёт интервью у «эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамина Александровича». Тот рассказывает о том, что в результате ряда опытов ему и его коллегам удалось установить, что Manizha вовсе не человек, а соль.
Соцсети раскололись на два противоборствующих лагеря сразу после результатов отбора на песенный конкурс. И если раньше между собой ругались только соотечественники, то с обнародованием песни Manizha спор вышел на международный уровень.
Иностранцы в комментариях к песне
Ранее NEWS.ru сообщал, что слова к композиции Russian Woman («Русская женщина») артистка написала сама, а музыку создала в соавторстве с Ори Авни и Ори Каплан.