Манижа рассказала, как её приняли в Роттердаме на Евровидении

https://static.news.ru/photo/8e196a76-b77d-11eb-8718-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Манижа в передаче «Вечерний Ургант» рассказала, как её встретили в Роттердаме, куда певица приехала на конкурс «Евровидение». Приём был хорошим, но артистке большую часть времени пришлось быть в отеле из-за ограничений по коронавирусу.

Также певице пришлось каждые два дня сдавать тесты. Всё, что можно — это заниматься спортом, что певица и делала.

Бегать можно на улице. Это все, что можно. В остальном здесь всё классно. Люди так счастливы наконец-то приехать в другой город, что уже, считай, Евровидение случилось с момента, как все вошли в аэропорт, — поделилась радужными впечатлениями от поездки Манижа.

Певица отметила, что в плане коронавируса чувствует себя «в полной безопасности», так как все в Роттердаме носят маски. Неудобства доставляют только бесконечные тесты на инфекцию.

Нам всё время всовывают и высовывают эти штуки, — пожаловалась артистка.

Ведущий программы Иван Ургант не удержался, чтобы не пошутить на эту тему:

Это Евровидение, по-другому нельзя. Голландия, а как по-другому?

В целом же ведущий пожелал представительнице России удачи на песенном конкурсе.

Как сообщалось ранее, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов пожелал провала представляющей Россию на Евровидении певице Маниже. В интервью «Вечерней Москве» он рассказал, что не против артистки как таковой, однако её конкурсная песня — это просто хулиганские выкрики.