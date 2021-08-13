«Мама тяжело переживала»: сын Газманова раскрыл детали развода родителей

Сын советского и российского певца Олега Газманова Родион раскрыл детали развода родителей в шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. На момент разрыва ему исполнилось 12 лет, он знал, что известный отец ушёл от матери к другой женщине. Наследник артиста подчеркнул, что его мать очень тяжело пережила расставание.

Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом её понимаю: она отдала лучшие годы отцу и вправе была рассчитывать на подобную отдачу с его стороны, — отметил Родион Газманов.

Новой спутницей Газманова стала Марина Муравьёва. Их отношения продолжаются и по сей день. Ей исполнитель посвятил свой хит «Единственная моя». Сын вокалиста через много лет осознал, что не мог тогда спасти союз родителей, «что случилось, то случилось».

Родион Газманов добавил, что простил отца и не держит обиду на нынешнюю избранницу музыканта, все в хороших отношениях. Как отметил сын певца, он не всегда бывает согласен с его поступками, но подобные неурядицы не могут стать риском для родственной связи и тёплой привязанности.

Ранее Олег Газманов заявил, что готов завершить музыкальную карьеру. В июле он отправился в тур, который может стать последним для певца. Программа называется «7:0 в мою пользу». Она приурочена к 70-летию звезды. Олег Газманов давно стал изюминкой любого концерта. На его песнях выросла современная молодёжь и их родители. Самыми популярными его песнями считаются «Мои ясные дни», «Морячка», «Офицеры», «Есаул» и другие.