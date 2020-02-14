Российский певец Александр Малинин трогательно поздравил жену Эмму Малинину с 30-летием совместной жизни. Супруга подарила музыканту двойняшек — Устинью и Фрола. В ноябре 2019-го им исполнилось 19 лет.
Народный артист обратился к возлюбленной перед гостями, признавшись в своих чувствах и преданности. Мужчина заявил, что готов отметить и 80-ю годовщину брака. Спутницу Малинин называет не иначе, как своей душой.
Я так люблю тебя. И никогда не переставал любить <...>. Я тебе благодарен за подаренную мне счастливую жизнь. Благодарю Бога за то, что он послал тебя мне, — добавил исполнитель.
Эмма также не стала скрывать чувства к главе звёздного семейства.
Я сейчас заплачу, — едва сдерживаясь сказала Малинина.
Поздравление гости сняли на камеру. Видео Эмма
Ранее NEWS.ru сообщал, что супруга лидера Молдавии Игоря Додона Галина отпраздновала 43-й день рождения. В честь праздника президент опубликовал трогательный текст в своём Instagram.
Своё поздравление молдавский лидер проиллюстрировал архивным снимком со свадьбы. Лидер отметил, что супруги могут преодолеть любые трудности, когда становятся настоящими партнёрами.
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