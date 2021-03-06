Малахов ответил на слухи об участии скопинского маньяка в шоу за миллион

https://static.news.ru/photo/8343def0-7ead-11eb-9712-96000091f725_660.jpg Андрей Малахов Фото: malakhov007/instagram.com

Ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов опроверг информацию о том, что его продюсеры заплатили 70-летнему Виктору Мохову, отсидевшему 17 лет за изнасилование несовершеннолетних девочек, миллион рублей. По слухам, такой гонорар ему полагался за появление в эфире и подробный рассказ о тех четырёх годах, когда он удерживал своих жертв в бункере и издевался над ними.

malakhov007/instagram.com

Прежде чем писать бред — уточняйте. Мы ему ничего не предлагали и не приглашали, — ответил Малахов в сторис Instagram.

Слесарь Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек, одной из которых было 14, а второй 17 лет. Он держал их в подвале почти четыре года. Одна из них дважды рожала от маньяка, но детей он забирал. При этом пленниц он держал в помещении без света, морил голодом, бил резиновым шлангом и разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.

Девушкам волей случая удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.

Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учётом изменений, внесённых Пугачёвским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок сократили до 16 лет 10 месяцев. На свободу Мохов вышел 3 марта этого года.

Ранее телеведущий Владимир Познер заявил, что Мохов, известный как «скопинский маньяк», после освобождения из тюрьмы имеет такие же права, как и другие граждане России. Телеведущий привёл в пример американцев, которые, находясь в тюрьме, не имею права писать о своём преступлении, однако по завершении срока более не считаются преступниками. Поэтому они имеют право делать что хотят, писал NEWS.ru.